بعد فيديو رقص TikTok.. مطالبات بمنع النساء من الخدمة العسكرية الأمريكية

أثارت جنديتان غضب عارم في الجيش الأمريكي بعدما ظهرتا في مقطع فيديو على تطبيق الفيديوهات TikTok بالزي الرسمي تؤديان رقصة شهيرة انتشرت كـ "تريند" على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، مما حول الأمر إلى قضية سياسية.





منذ أن أصدر مغنيا الراب Cardi B وMegan Thee Stallion أغنيتهم المثيرة للجدل WAP قبل أسبوعين، قوبلت الأغنية بالنقد وكذلك المديح، واحتلت المطربتان الأمريكيتان بأغنيتهما المركز الأول في قايمة Billboard's Hot 100.

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وقد نادى الكثيرون بأن الأغنية ما هي إلا دعوة إيجابية للجنس، حيث شجب آخرون الكلمات باعتبارها مستفزة لا معنى لها بسبب طبيعتها الجنسية المفرطة وتشير إلى الأعضاء التناسلية.





على سبيل المثال، فإن اسم الأغنية هو اختصار جنسي ويتم تكرار العبارة عدة مرات خلال الأغنية التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق، وقد قلد العديد من مستخدمي TikTok الآخرين الحركات حيث اكتسبت الحركات قوة جذب وانتشرت بسرعة كبيرة، وكانت الجنديات من بينهم.





حيث ذكرت صحيفة Military Times أن الجدل امتد إلى المجتمع العسكري الأمريكي عبر الإنترنت بعد مشاركة فيديو تيك توك لجنديات يقمن برقصة "WAP" بالزي العسكري، وتحول الأمر إلى قضية سياسية.



