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أخبار العالم

ترامب: نشتري النفط من روسيا بسبب الديمقراطيين

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليونم السبت، بسبب معارضة الديمقراطيين مد خط أنابيب للنفط عبر الجزء الشمالي من ولاية نيويورك، يتعين على الولايات المتحدة شراء النفط من روسيا.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك" "أعلى أسعار للطاقة في الولايات المتحدة في نيو إنجلاند، هل تعرفون لماذا؟ لأن حاكم نيويورك أندرو كومو يعارض مد خط أنابيب للنفط والغاز الذي نملك الكثير منه، عبر الجزء العلوي من ولاية نيويورك".

وأضاف ترامب: "هل تعلمون من أين نشتري الطاقة؟ من روسيا. أنتم لا تعرفون؟ لدينا الكثير من السفن من روسيا لأن حاكم نيويورك كومو، لا يسمح بمد خط الأنابيب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت في عام 2019، نحو 515 ألف برميل يوميا من النفط الروسي. واستوردت الولايات المتحدة في عام 2019 من النفط والمنتجات البترولية الروسية نحو 13.8 مليار دولار.

وقبل الرئيس الأمريكي رسميا ترشيح الحزب الجمهوري ليبدأ بذلك العد التنازلي لإحدى أكثر الانتخابات صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة.

ويدخل ترامب هذه المنافسة متأخرا في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن متأثرا بتعامله مع كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

وأظهرت بيانات مؤسسة "نيلسن"، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.
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