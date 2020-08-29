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أخبار العالم

كندا تمدد حظر السفر الدولي حتى 30 سبتمبر

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير يوم الجمعة، أن بلاده مددت الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين الأجانب إلى البلاد حتى 30 سبتمبر في إطار الجهود المتواصلة لكبح تفشي كورونا.

ويستثني الحظر القادمين من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مع واشنطن تتعلق بالمعابر الحدودية، سارية حتى 21 سبتمبر.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية يوم السبت، تسجيل 6 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات 9108.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 226 حالة ووصل إلى مستوى 127074.
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