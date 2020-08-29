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مرأة

قبل تناولها.. تعرف على القيمة الغذائية للعاشوراء

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:57 ص
عاشوراء
عاشوراء
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم 10 محرم الأمة الإسلامية بـ يوم عاشوراء، ومن أبرز العادات التي يتابعها الكثير من الأشخاص للاحتفال بهذه المناسبة هى تناول العاشوراء.

وفي هذا السياق قالت الدكتور جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذية علاجية وسمنة ونحافة، أن يعتبر طبق العاشوراء من الحلويات الصحية والمفيدة  لأنه يتكون من مزيج القمح كامل الحبة (قمح البليلة) والذى يحتوى على الألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة ويضاف له اللبن الذي يعد من أغنى مصادر الكالسيوم، كما يحتوى على البروتين الحيواني عالى الجودة، ويحرص البعض على إضافة جوز الهند والزبيب والمكسرات إلى طبق العاشوراء مما يرفع من قيمته الغذائية.

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وأضافت أخصائيه تغذية علاجية وسمنة ونحافة، أن القيمة الغذائية لـ طبق العاشوراء ١٥٠ جرام.

-السعرات الحرارية = ٢٥٩ سعرا حراريا
-البروتين = ١٠ جرامات
-الكربوهيدرات = ٤٨ جراما
-الدهون = ٣ جرامات
- الألياف = ٦ جرامات
- البوتاسيوم = ٣٥٧ ملجم

وأشارت جيهان الدمرداش أنه لا مانع من تناول طبق من العاشوراء، مع مراعاة أن يتم احتساب سعرات طبق العاشوراء من الاحتياجات اليومية من الطاقة للجسم.

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