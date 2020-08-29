بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو

كم من مرة يصادفك خبر لوفاة شخصية شهيرة أو تعرضها لحادث أليم، وبعد تداوله على نطاق واسع تكتشف عدم مصداقية الخبر، مما قد يترك آثارًا سلبية على الشخص نفسه والمجتمع.









نفس السبب هو ما دفع مدون فيديو شهيرا لتلقين وسائل الإعلام الرومانية درسًا لن تنساه أبدًا، بعدما خدعها لنشر قصة إخبارية مزيفة عن تعرضه لحادث سيارة بدا حقيقيًا، لكي يثبت إمكانية تزييف الأخبار.









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قام اليوتيوبر الروماني «أندريه سيلارو»، المشهور على الإنترنت باسم Selly، ولديه ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بخداع وسائل الإعلام.









تلاعب سيلي بمقطع فيديو ليبدو كما لو كان قد وقع له حادث سيارة خطير، وأرسله إلى غرف الأخبار الرومانية، ليتم تداوله على نطاق واسع.









فيما أراد الشاب البالغ من العمر 19 عامًا أن يظهر فقط مدى سهولة التقاط الأخبار المزيفة من قبل بعض المنافذ الإعلامية والإخبارية.









قال ليورونيوز: "يعتقد الناس أن كل ما يرونه على شاشة التليفزيون حقيقي، لذلك أردت أن يرى البلد بأكمله كيف يمكن أن يصبح شيء مزيف خبرًا حقيقيًا متداولًا في رومانيا بسرعة البرق، لقد صنعت مقطع فيديو تم تصويره بشكل ملحوظ على جهاز كمبيوتر وأرسلته إلى مكتب تحرير البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة في رومانيا، وفي غضون ساعات قليلة، انتشر كل شيء على الأخبار".









ورغم تصريحاته عن خدعته اللئيمة وتكذيب الخبر، إلا أن عددا قليلا من المنافذ العديدة التي وقعت في شركه أصدرت اعتذارًا، أما الآخرون فاكتفوا بالصمت على خيبتهم.







