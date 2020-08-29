أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أغرب 3 أشياء موجودة على الإنترنت.. و«وان بلس» تصدر أرخص هاتف في 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يعد الهدف الرئيسي للراغبين في شراء الهواتف الذكية، هو جودة الكاميرا ودقتها ومدى تقديمها صور تحاكى جودة صور الكاميرا ومدى تحكمها في الإضاءة الليلية والسطوع، وتعتبر شركة شاومى من افضل الشركات التى قدمت لنا مفهوما مختلفا عن وجديدا عن جودة كاميرات الهواتف الذكية حيث كانت أول شركة تعلن عن هاتف بكاميرا دقة 108 ميجا بيكسل، ثم أصبحت أكثر تطورا بعد ذلك إلا أن قدمت لنا هواتف Mi 10 Pro ثم مؤخرا هاتف Mi 10 Ultra الذى تصدر مؤشر DXOMARK في تقييم الهواتف في الكاميرا.
تعد الكاميرات وجودتها من أبرز ما يميز الهواتف، حيث تعتبر الهدف الرئيسى للراغبين في شراء الهواتف الذكية، وتطورت الكاميرات إلى مستويات كبيرة في دقة التصوير والتحكم في الإضاءة الليلية، إلى أن دخلت الهواتف في مرحلة الجيل الثالث من التكنولوجيا المستخدمة في الكاميرات.
كشفت تقارير أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف الرخيصة، حيث سيكون أرخص هاتف لها في العام الحالى 2020، وذلك بعد إطلاقها هاتف OnePlus Nord من فئة الهواتف المتوسطة مؤخرا، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة هواتف OnePlus 8 الرائدة.
تزامن الغموض مع وجود شبكة الإنترنت منذ البداية، حيث تمتلئ الشبكة العنكبوتية بالعديد من الأشياء من الغامضة والتى ما أثارت تساؤلات الكثير، وتتنوع الأشياء الغامضة من الفيديوهات الغريبة والصور غير المفهوم حقيقتها، والفيروسات التى ترسل إلى ملايين الأجهزة لتدميرها وغيرها.
بعدما أطلقت منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك خاصية Messenger Rooms في مايو الماضي، كشفت عن تحديثات جديدة أكثر تميزا، تتيح للمستخدم حرية أكبر فى التعامل مع التطبيق، والتى ستبدأ فى الوصول للمستخدمين على مدار الأسابيع المقبلة.
كشفت تسريبات هن أيقونة سونى اليابانية العريقة القادمة Sony Xperia 5 II، وهو هاتف رائد من فئة الـ Flagship، وسيكون الأصغر حجمًا فى الأسواق مقارنة بمنافسيه من سامسونج و هواوى و أوبو و شاومي، بينما لم تصدر أى تفاصيل عن ميعاد طرحه الرسمي، إلا أنه من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العانم الجاري.
اذا كنت من عشاق الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد بالتأكيد انت من عشاق فئة الـ S المميزة من العملاق الكوري الجنوبي Samsung، التى تحرص دومًا على تقديم أفضل أداء و أجمل تصميم، خاصة هاتف Samsung Galaxy S10 Plus الذى يجمع بين كل ذلك، إلا أن عيبه الوحيد سعره المرتفع، ولكن بفضل هذا لعرض يمكنك الحصول عليه بنصف سعره تقريبًا.