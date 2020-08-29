12 لاعبا.. الإصابات وكورونا تضرب النادي المصري قبل لقاء الأهلي الليلة

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي نظيره الأهلي فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.





وتضرب الإصابات صفوف الفريق البورسعيدي وتعددت أسبابها، حيث تعرض ٨ لاعبين من المصري للإصابة بفيروس كورونا إضافةً إلى ٤ من زملائهم بإصابات مختلفة.





وضمت قائمة أسماء اللاعبين الثمانية المصابين بفيروس كورونا كلا من " أحمد مسعود وأحمد شوشة ومحمود وادي ومحمد شحاته ومحمد جابر"، إضافة إلى اللاعبين المنعزلين عن الفريق لوجود أعراض عندهم حتى هذه اللحظة، وهم "أحمد عبد الفتاح واسلام عطيه واحمد عادل ميسي".





كما يغيب ٤ لاعبين عن لقاء الأهلي بسبب الإصابات وهم "أحمد جمعة وحسين رجب وعماد فتحي ومحمود حمد".





يذكر أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والمقرر لها مساء اليوم، السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري.





وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، "البروتوكول الجديد رابيد تيست تم وضعه من وزارة الصحة وليس من اتحاد الكرة نحن لا نخترع شيئا".





وتابع "رغم أن وزارة الصحة أخطرتنا بالبروتوكول الجديد إلا أننا انتظرنا الخطاب الرسمي من أجل تنفيذ القرار".



