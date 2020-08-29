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فن

بعد انقلاب السيارة بها.. الجمهور يبحث عن منال سلامة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة منال سلامة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير بطريق مدينة العلمين الجديدة، وانقلاب سيارتها.


وأكد المخرج عادل أديب أن العناية الإلهية أنقذت زوجته الفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير، مشيرا إلى أنها أصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وغادرت المستشفى، وتتواجد حاليا بالمنزل.


وكانت أنباء قد ترددت حول تعرض الفنانة منال سلامة لحادث سير بعد انقلاب سيارتها على طريق العلمين وادي النطرون، ونُقلت على أثرها إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

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