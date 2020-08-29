مقابل وقف البالونات الحارقة.. إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لـ حماس

كشفت القناة 13 العبرية، عن مقترح جديد قدمته إسرائيل لحماس عبر الوسطاء، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.





وبحسب القناة العبرية، فإن إسرائيل عرضت تقديم المساعدة لغزة في محاربة تفشي فيروس كورونا، مقابل وقف إطلاق البالونات المفخخة والحارقة.

ووفقا للقناة، رجحت إسرائيل أن تفشي كورونا، سيجبر حماس على العودة إلى الهدوء.

وفي السياق، أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة، وقال ملادينوف "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن أن تنجح جهود الوساطة بين الطرفين لمنع التصعيد وتحسين الوضع في غزة".

ومنذ أسبوعين يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.