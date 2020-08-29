نشرة مرور الجيزة.. سيولة تامة في كافة الشوارع والميادين

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم، السبت، على الشوارع والميادين الهامة والحيوية بمحافظة الجيزة.





وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق العجوزة والدقي في الاتجاهين القادم والمتجه من وإلي مناطق القاهرة.





كما تستقر الحركة المرورية على شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية لاسيما استقرار المرور على شارع أحمد عرابي.





ويشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية تامة بالاتجاهين بمناطق ميدان لبنان وميت عقبة حتى مناطق كورنيش النيل.





كذلك تستقر الحالة المرورية على شارع الهرم وشارع فيصل في الاتجاهين، مع استقرار الحركة على ميدان الجيزة وشارع مراد.





ويشهد كورنيش النيل سيولة مرورية تامة بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والعجوزة والكيت كات وإمبابة حتى الوراق.



