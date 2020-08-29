سكان جسر السويس يطالبون بحل مشكلة انتشار الكلاب الضالة





وقال كريم في شكواه نحن سكان منطقة الجراج بجسر السويس نعاني من انتشار الكلاب الضالة بكميات كبيرة مما تتسبب في الرعب لسكان المنطقة.





وأشار إلى أن سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوى دون جدوى، وطالب المسؤولين حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

أرسل القارئ طه كريم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة في منطقة جسر السويس بمحطة الجراج.