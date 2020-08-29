AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان جسر السويس يطالبون بحل مشكلة انتشار الكلاب الضالة

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ طه كريم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة في منطقة جسر السويس بمحطة الجراج.

وقال كريم في شكواه نحن سكان منطقة الجراج بجسر السويس نعاني من انتشار الكلاب الضالة بكميات كبيرة مما تتسبب في الرعب لسكان المنطقة.

وأشار إلى أن سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوى دون جدوى، وطالب المسؤولين حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعب بين سكان الحي السابع بمدينة نصر بسبب الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة في روض الفرج يسبب ذعرا للمواطنين

أهالي روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع سلطان بشبرا مصر

سكان شارع بورسعيد في الوايلي يستغيثون بسبب انتشار الكلاب الضالة.. شاهد

رعب في المظلات بسبب انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

هل يشترط تبييت النية في صيام عاشوراء؟.. دار الإفتاء تجيب

بعد تطبيقه لأكثر من 5 أشهر.. الكويت تلغي حظر التجول ابتداء من يوم غد

أمير مرتضى: فوجئنا باستبدال مسحات كورونا بتحليل الدم.. والغضب ‏يعم جميع الأندية

بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

وفاة النجم تشادويك بوسمان بطل فيلم Black Panther

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو