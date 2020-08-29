شاهد.. إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.
كان ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات بمدينة القرنة وقرية الغربى قامولا، وكذلك تنفيذ إزالة 3 حالات تعديات فى المهد، وذلك بإجمالى مساحة 5 قراريط.
شارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.
وكان ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة ١٦ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.