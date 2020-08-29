شاهد.. إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.





كان ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.









وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات بمدينة القرنة وقرية الغربى قامولا، وكذلك تنفيذ إزالة 3 حالات تعديات فى المهد، وذلك بإجمالى مساحة 5 قراريط.





شارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.





وكان ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة ١٦ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



