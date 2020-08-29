عقوبات أوروبية محتملة على تركيا.. والقبض على الإخواني الهارب محمود عزت.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، إضافة إلى التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب أزمة شرق البحر المتوسط.





وأبرزت الصحف إحصاء حديث كشف عن أن أكثر من 24.61 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص توفوا جراء الفيروس.





وسجلت أكثر من 210 دول ومناطق إصابات بالفيروس منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.





تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 180859 حالة وفاة و5 ملايين و885178 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة و3 ملايين و 761391 حالة إصابة، فيما تأتي الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة و3 ملايين و387500 حالة إصابة.





فيما سلطت "البيان" الضوء على تمكن وزارة الداخلية، أالجمعة، من توقيف القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت في القاهرة بعد سبع سنوات من ملاحقة السلطات له.





ونقلت عن وزارة الداخلية المصرية قولها «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية».





وحكم على عزت البالغ من العمر 76 عاما بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا خصوصًا اغتيال عناصر أمن وموظفين حكوميين أبرزهم النائب العام السابق هشام بركات في 2015. وهو ملاحق من السلطات منذ العام 2013.





فيما أبرزت "الاتحاد" استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، مشيرة إلى إعلان لممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف شركات وأفرادًا وأصولًا كالسفن، داعيًا أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في أزمة شرق المتوسط.





وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي إن هناك حالة من تصاعد الإحباط إزاء السلوك التركي بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز، مشددًا على أن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان، في وقت تستمر فيه أنقرة في عمليات التنقيب إلى فترات أطول.





وواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لليوم الثاني على التوالي مباحثاتهم في العاصمة الألمانية برلين، لوضع حل ومخرج للتوتر والتصعيد في شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا، حيث أكد خبراء أن الاحتمالات المطروحة تشمل فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملًا إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر المقبل.





واتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول ضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيرًا إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة وتأثرت بشكل بالغ بسبب الوضع في شرق المتوسط، فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.





من جانبها، اهتمت "الخليج" بتأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أن العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة الصديق العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وبلغت آفاقًا استراتيجية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة بلغت آفاقًا استراتيجية جديدة.





وقال بن زايد على حسابه في تويتر "في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقًا استراتيجية جديدة.. كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أمانًا وسلامًا وازدهارًا.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة".





دوليا، أبرزت الصحف وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحق وباء «كوفيد-19» بواسطة لقاح، مؤكدا إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون «مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعًا».



