بدعم الإخوان ووكلائها.. تركيا تصدر ثورة إسلامية غير معلنة لدول العالم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في 13 أغسطس، في صفقة توسط فيها البيت الأبيض، التطبيع المخطط للعلاقات بين دولتيهما، في مقابل وقف قيام إسرائيل بضم أراضي الفلسطينيين، "مناطق خارج الطاولة".





ويعتقد غانم نسيبة، المدير المؤسس لشركة الاستشارات كورنرستون جلوبال أسوشيتس ومقرها لندن، أن هذا يمثل إنجازًا يستحق الممثلون الرئيسيون الثلاثة جائزة نوبل للسلام من أجله، فضلًا عن تحول في نظرة الدول العربية إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية، على عكس ذلك كان الموقف في تركيا التي نددت بالاتفاق وقالت إنها تدرس تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.





وأضاف "نسيبة"، أن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يعزز الانقسام الذي جاء لتحديد جزء كبير من الشرق الأوسط، بين التحالف التركي القطري من جهة، والذي يدعم الإسلاميين المتطرفين مثل الإخوان، وبين الكتلة التي تقودها السعودية والإمارات ومصر في الآخر والتي تصف الجماعة ذاتها بأنها إرهابية.





وتابع في تصريحات لموقع "أحوال" التركية، وفق تدوينة صوتية، إن "اتجاه السفر الذي نراه خارج تركيا يبتعد عن التطبيع والسلام والعلاقات الجيدة مع إسرائيل والانفتاح مع الغرب".





واستطرد أن "اتجاه السفر القادم من الدول العربية المعتدلة بقيادة الإمارات هو في الاتجاه المعاكس نحو المزيد من التعايش السلمي".





أما حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، فله صلات تاريخية بجماعة الإخوان، ورحب بالعديد من أعضاء الإخوان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف عام 2013.





ومنذ ذلك الحين، استبدلت تركيا بشكل أساسي مجموعة من الإسلاميين، أتباع الداعية التركي المنفي فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة على تنظيم انقلاب فاشل عام 2016، بمجموعة أخرى، وهي جماعة الإخوان الإرهابية ووكلائها.





وتدعم تركيا الجماعات المرتبطة بالإخوان في ليبيا وسوريا والنيجر والأراضي الفلسطينية وكذلك في أوروبا.





وفي مقال رأي أخير لصحيفة جيروزاليم بوست، جادل نسيبة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعلم من رد الفعل العنيف على نطاق واسع لثورة إيران عام 1979 لإعادة تشكيل تركيا تدريجيًا إلى جمهورية إسلامية بدلًا من القيام بذلك بين عشية وضحاها.





ولا تزال تركيا تجري انتخابات حرة إلى حد كبير، وإن لم تكن عادلة، وهي أقل محافظة إلى حد كبير من إيران، ومع ذلك يبدو أن أنقرة تزداد توسعيًا بينما تؤكد على إسلاميتها محليًا، كما هو الحال مع إعادة تحويل آيا صوفيا الشهر الماضي إلى مسجد من متحف.





وقال نسيبة: إن "التهديد القادم من تركيا يشبه في نواح كثيرة التهديد الذي كان يخرج من إيران بعد الثورة، مضيفا أن "الإسلاميين يسيطرون تدريجيًا على أجزاء وأجزاء من الدولة التركية ويسيطرون الآن حقًا على السياسة الخارجية التركية.. ويبدو أن تركيا تريد تصدير ثورتها غير المعلنة".





وكانت فرنسا الدولة العضو الأكثر نشاطًا في الاتحاد الأوروبي في دانت الاعتداءات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، ومع ذلك لم يتخذ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي موقفًا قويًا بعد، وقد يكون هذا بسبب أن ألمانيا، التي تعد إلى حد بعيد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تعمل على التوسط في محادثات وقف إطلاق النار بشأن ليبيا وإطلاق مفاوضات بين تركيا واليونان بشأن قبرص والقضايا الحدودية والبحرية.





وفي 17 أغسطس، التقى وزيرا دفاع تركيا وقطر بوزير الخارجية الألماني في طرابلس لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.





وفي يناير، نظمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات بشأن ليبيا في برلين، ولم تحرز تقدمًا يذكر.





وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم إلغاء المحادثات التي توسطت فيها ألمانيا بين اليونان وتركيا بعد أن أعلنت اليونان ومصر عن اتفاقهما الخاص للحدود البحرية.





ومع ذلك، فإن البرلماني الألماني سيفيم داجديلين، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج، يرى في برلين وسيطًا غير مثالي.





وقال لموقع "أحوال" التركية في تدوينة صوتية "ألمانيا ليست ذات مصداقية كبيرة في هذه اللحظة"، مشيرة إلى أن ألمانيا باعت أسلحة بقيمة 345 مليون يورو (411 مليون دولار) إلى تركيا العام الماضي.





وأضاف أنه "على خلفية التصعيد البحري قبالة ليبيا وقبرص واليونان ، أعتقد أنه عمل غير مسؤول للغاية."





وصعدت تركيا أيضًا من نفوذها في أوروبا مؤخرًا، فمن بين ما يقرب من 5 ملايين مسلم في ألمانيا، هناك حوالي 3 ملايين من أصل تركي يواجهون اليوم ضغوطًا متزايدة من الدولة التركية، وفقًا لداجديلين، الذي تنحدر عائلته الكردية من تركيا.





وفي يونيو، أصدرت القناة التلفزيونية الألمانية ZDF فيلمًا وثائقيًا يوضح بالتفصيل كيف تعتمد المخابرات التركية على أكبر جماعة إسلامية في ألمانيا، الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (DİTİB) لمطاردة المعارضين المتصورين.





وقال داجديلين: "منذ وصول الرئيس التركي أردوغان إلى السلطة، تم إنشاء هياكل بشكل متزايد في ألمانيا تسعى لتحقيق هدف واحد، وهو محاربة معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم في ألمانيا وتعزيز القضية الإسلامية القومية في ألمانيا".



