برلماني: حبس محمود عزت يقضي على آمال الإخوان في مصر

أشاد النائب سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط؛ محافظة المنيا، بدور الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اللإخوان الإرهابية مختبئا داخل فيلا بالتجمع الخامس، الأمر الذي يعد ضربة أمنية قاضية للتنظيم الإرهابي في الداخل والخارج.





وأكد أبو طالب، أن القبض على محمود عزت؛ المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي؛ يقضي على أمل الإخوان حيث إنها فقدت أحد أهم أذرعها التنظيمية؛ مشيرا إلى أن سقوطه يعد بمثابة نجاحا كبيرا للأجهزة الأمنية المصرية التي كانت له بالمرصاد؛ كما أنه يقضي على أي وجود لتلك الجماعة الإرهابية في مصر.





وأشاد النائب بجهود قطاع الأمن الوطني؛ بتتبع والقبض على الإرهابي الهارب رغم دعاوى التنظيم الكاذب بأنه خارج البلاد لتضليل أجهزة الأمن؛ منوها على أن هذه الخطوة تؤكد نجاح وزارة الداخلية في إحباط المخططات العدائية التي تستهدف أبناء مصر.