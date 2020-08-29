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انفراد وحالة خاصة.. لميس سلامة: الصحف العالمية تنقل عن صدى البلد

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:09 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
وجهت الإعلامية لميس سلامة، رسالة خاصة لقناة "صدى البلد"، معقبة:"على طول بتعمل حالة خاصة في الإعلام"، مهناة الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على تصدره التريند خلال الأسبوع الماضي على حواره مع كابتن النادي الأهلي شريف اكرامي.

وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريرها الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكابتن شريف اكرامي انتقل مؤخرا الى نادي براميدز، لافتة الى ان حلقة الإعلامي هاني حتحوت مع إكرامي كانت بها الكثير من المفاجآت.

واضافت ان الكابتن اكرامي كشف عن اخر الاوضاع في النادي الاهلي، منوهة "انت على طول بتعمل انفرادات والجمهور بيحب يتابعك".

واوضحت ايضًا ان الكابتن اكرامي كشف السبب الحقيقي وراء انتقال رمضان صبحي من النادي الاهلي، مشيرة الى ان حتحوت قام ايضا بعمل حوار قوي مع لوفرين مدافع ليفربول والصديق المقرب لمحمد صلاح و تداولته الصحف العالمية.
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