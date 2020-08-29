القادم أسوأ.. رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف أسباب زيارة ماكرون لبيروت للمرة الثانية

قال بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة، إن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتى فى إطار الروابط التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أن فرنسا يعنيها لبنان الفرانكفوني.

وأوضح "أغا"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فرنسا كلما شعرت بخطر على لبنان تتدخل بشكل حاسم لإعادة الأمور إلى نصابها رغم التجاذبات الإقليمية والدولية التى تتصارع على هذه المنطقة بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن فرنسا دائما ترغب لبنان حر مستقل لأنها الأعلم بمكوناته وخصوصيته.

وأضاف رئيس الحركة اللبنانية الحرة، ربما حجم الصراع الإقليمى والدولى قد لا يعطى فرنسا السيطرة على الأوضاع المتأزمة فى لبنان نتيجة التدخل والتمدد الإيراني وسيطرة حزب الله على جميع مفاصل الدولة، ذلك الحزب الذى يجد دعما مطلقا من رئيس الجمهورية وفريقه المسيحى الذى لا يستطيع أن يغير بالمعادلة قبضه للثمن المادى والمعنوى، موضحًا أن الرئيس الفرنسي يحاول أن يكون وسطي لذلك فتح حوار مع حزب الله لإرضائه بالحد الأدنى لعله يسلم لمعادلة تسليم سلاحه للجيش اللبناني.

وقال رئيس الحركة اللبنانية الحرة، إن الرئيس الفرنسي لن يستطيع الدخول بتسوية على حساب سلاح حزب الله فما نعول عليه هو أن يغير العقيدة لحزب تلك العقيدة الملزم بتطبيقها وهى صادرة بأوامر من ولى الفقيه الذى لا يعترف بحدود دولة ولا قوانين ولا دساتير دولة لذلك نري أن زيارة ماكرون لن تعطى النتيجة المرجوة أنما تعتبر كمسكنات لمريض يعانى من السرطان، متوقعًا أن القادم أسوأ.

وحول تشكيل حكومة جديدة، قال "أغا"، لا حكومة فى الأفق وفى حال قرر الحريري تجربة الحكومات السابقة مع تيار ميشال عون المرتهن لحزب الله المدعوم من إيران ربما تقضى على مستقبله السياسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وأضاف المسؤول للصحفيين، قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء، "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج".

وأشار إلى أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.

ودعت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إلى استشارات نيابية ملزمة دستوريًا لاختيار رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من أسبوعين على استقالة حسان دياب.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".