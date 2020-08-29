AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مكانة صوم عاشوراء عند النبي.. تعرف عليها

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عاشوراء -اليوم العاشر من شهر المحرم- من أفضل الأيام، التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

وأوضح «عويضة» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، في إجابته عن سؤال: «ماذا قال بن عباس -رضى الله عنه- عن مكانة صيام يوم عاشوراء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن يوم عاشوراء هو من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان-صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.

واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.

حكم من نوى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". 

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك: لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسـه. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لايجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي " ولا تبطلوا أعمالكم " فـإن أفطر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيًا في صوم عاشوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقولـه ﷺ " مـن أكـل أو شـرب ناسيًا فـليتـم صـومـه فـإنـمـا أطـعـمـه الله وسـقـاه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى يوم عاشوراء 2020 ؟.. اغتنمه بصيام السبت المقبل

فضل صيام يوم تاسوعاء قبل عاشوراء

سبب صيام تاسوعاء قبل يوم عاشوراء.. 4 أمور لا يعرفها الكثيرون

حكم صيام أول السنة الهجرية

كم يوم باقي على عاشوراء 2020.. استعد لصيامها بعد غد

متى صيام عاشوراء 2020؟ ووقت تبييت نية الصوم

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع في مصر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو

مقابل وقف البالونات الحارقة.. إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لـ حماس

الطويلة: اختلفنا مع الأهلي حول بنود بيع كريم فؤاد

أخبار الرياضة.. الدوري الإسباني في خطر بعد رحيل ميسي ورونالدو.. موقف ساسي من التجديد للزمالك.. وهشام يكن يهاجم فاروق جعفر

الفاصوليا بـ 20 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-8-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو