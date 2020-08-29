مكانة صوم عاشوراء عند النبي.. تعرف عليها

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عاشوراء -اليوم العاشر من شهر المحرم- من أفضل الأيام، التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.
وأوضح «عويضة» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، في إجابته عن سؤال: «ماذا قال بن عباس -رضى الله عنه- عن مكانة صيام يوم عاشوراء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن يوم عاشوراء هو من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.
واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان-صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.
واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.
وأوضح «عويضة» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، في إجابته عن سؤال: «ماذا قال بن عباس -رضى الله عنه- عن مكانة صيام يوم عاشوراء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن يوم عاشوراء هو من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.
واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان-صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.
واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.
حكم من نوى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر