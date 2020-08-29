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اقتصاد

لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية.. المالية: 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين شهريًا حتى نهاية أكتوبر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية أكتوبر المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيًا خلال فترة تعليق العمل بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفق القواعد المُحددة.  


وأشار بيان لوزارة المالية، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحفاظ على المسافات الآمنة خلال انعقاد جلسات لجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ بما يتسق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم تلقى طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، بحيث يتم إنهاء إجراءات هؤلاء المتقدمين «عن بعد»؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، وتقليل التجمعات، موضحًا أنه يتم إخطار هؤلاء المتقدمين بمواعيد عقد لجان القيد لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية، عبر الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيس بوك.

أضاف أن السجل العام للمحاسبين والمراجعين يختص بالنظر فى طلبات قيد المحاسبين تحت التمرين، والمحاسبين القانونيين ومن كانوا يشغلون وظائف نظيرة بالقطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية العامة بالدولة، ومنح المحاسبين القانونيين حق مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، والاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، وإصدار المستخرجات الرسمية من قرارات لجنة القيد.

وأوضح أنه يتم الاستفادة من الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيس بوك فى إرساء دعائم التواصل الإيجابى مع المراجعين والمحاسبين بحيث تكون منصة إلكترونية فعَّالة لتلقى استفساراتهم والرد الفورى عليها؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطنين بصورة مبسطة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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