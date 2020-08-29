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رياضة

للموسم الجديد.. اتحاد الكرة يقترح زيادة قوائم الأندية إلى ٣٥ لاعبا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:12 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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يسرى غازى
طرح أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مقترح لزيادة عدد اللاعبين فى قوائم الأندية بالدورى الجديد.

وتضمن مقترح الجبلاية بزيادة أعداد اللاعبين فى صفوف الاندية خلال الموسم القادم إلى ٣٥ لاعبا بدلا من ٣٠ لاعبا.

يأتي ذلك جراء ضغط مباريات الموسم الجاري عقب عودة المسابقة المحلية بعد فترة التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 

كما يسعى مسؤولو الجبلاية إلى مساعدة اندية الدورى فى الموسم القادم عبر زيادة عدد القوائم الى ٣٥ لاعبا نظرا للارتباطات المتعددة للمنتخبات الوطنية والأندية المشاركة ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية والبطولة الغربية.
  
ومن المقرر حسم ملف زيادة قوائم اللاعبين فى الأندية خلال الموسم الجديد الى ٣٥ لاعبا خلال اجتماعات مجلس الإدارة القادمة واخطار الأندية بذلك حال اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.
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