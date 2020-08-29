بعد التنمر عليه.. سعد الصغير يتصدر تويتر

تصدر الفنان سعد الصغير، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد واقعة التنمر عليه.
وجه سعد الصغير رسالة عبر حسابة الشخصي بموقع إنستجرام، بعدما تنمر عليه مدحت العدل، باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.
وقال سعد الصغير :فعلا بحبك يا حمار طلعت بتزعل ناس كتير قوي ، عشان في ناس بتزعل تاني اهوة واهلاوي انا والفخر ليا وجاري الرد خلال دقائق.
بينما شن عدد من رواد السوشيال ميديا هجومًا على مدحت العدل، بعد سلسلة من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه (الزمالك) هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع.