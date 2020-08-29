تشغيل حديقة الرائد العربي ورصف الطرق.. مشروع لتطوير حي ضاحية السلام بالعريش

يستعد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، حاليا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير حي ضاحية السلام بالمدينة، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
وقال اللواء ماجد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إنه تم تشكيل لجنة لفحص وتقييم العمارات السكنية بحي الضاحية الواقع شرقي المدينة.
وأكد رئيس المدينة، أن اللجنة تضم ممثلين عن عدة جهات، وتتولي فحص وتقييم الوضع الإنشائي للعمارات السكنية، للبدء في أعمال الترميم، والإزالة للعمائر الآيلة للسقوط لإعادة بناؤها من جديد، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المقيمين بها.
ولفت رئيس المدينة، إلى أن مشروع التطوير يشمل تشغيل حديقة الرائد العربي بنظام حق الانتفاع لتشغيل الشباب، وإتاحة متنفس جديد لقاطني الحي، بالإضافة إلى تطوير العمارات السكنية المشيدة منذ عشرات السنين، والاهتمام بملف النظافة ورصف الطرق.
وأضاف أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية للإشراف على تنفيذ خطة تطوير الحي لإعادته إلى مظهره الجمالي المعتاد، فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير ضمن موازنة العام المالي 2020 /2021م.
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وقال اللواء ماجد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إنه تم تشكيل لجنة لفحص وتقييم العمارات السكنية بحي الضاحية الواقع شرقي المدينة.
وأكد رئيس المدينة، أن اللجنة تضم ممثلين عن عدة جهات، وتتولي فحص وتقييم الوضع الإنشائي للعمارات السكنية، للبدء في أعمال الترميم، والإزالة للعمائر الآيلة للسقوط لإعادة بناؤها من جديد، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المقيمين بها.
ولفت رئيس المدينة، إلى أن مشروع التطوير يشمل تشغيل حديقة الرائد العربي بنظام حق الانتفاع لتشغيل الشباب، وإتاحة متنفس جديد لقاطني الحي، بالإضافة إلى تطوير العمارات السكنية المشيدة منذ عشرات السنين، والاهتمام بملف النظافة ورصف الطرق.
وأضاف أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية للإشراف على تنفيذ خطة تطوير الحي لإعادته إلى مظهره الجمالي المعتاد، فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير ضمن موازنة العام المالي 2020 /2021م.
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