بعد منافسة الشركات على بيعها.. برلماني: فيروس كورونا تسبب في فوضى بأسعار المقابر

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن انتشار فيروس كورونا أشعل بيزنس المقابر، فارتفعت أسعارها للضعف، وانتعشت السوق بسبب إقبال كثير من المواطنين على شراء وحجز مقابر تحسبًا لأي ظروف طارئة، لا سيما أن دفن موتى كورونا في الوقت الحالي أضحى ليس بالأمر السهل، وفى المقابل لم تطرح المحافظات مقابر جديدة أمام المواطنين محدودى الدخل، كما كان يحدث عبر السنوات الماضية.









وأوضح أن الشركات العقارية تتنافس فيما بينها على بيع المقابر وتقديم امتيازات كتشطيب لوكس وسوبر لوكس والبيع بالتقسيط لجذب عدد أكبر من الراغبين فى الشراء.









وأشار إلى أن الركود الذى تعانى منه الشركات العقارية جعلها تلجأ إلى تشييد المقابر فتقوم بتوفير خدمات الحراسة والأمن على المقابر على مدار 24 ساعة، بعد انتشار حوادث سرقة المقابر.









ولفت إلى أن المغالاة فى الطلب على المقابر وارتفاع أسعارها يرجع إلى سياسة التصرف فى الأراضى من خلال قانون المناقصات والمزايدات، وكذلك بعض القرارات الوزارية التى أدت إلى خلل فى السوق العقارية نجم عنه عجز شديد فى وحدات محدودى ومتوسطى الدخل والمقابر.