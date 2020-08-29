5 سبتمبر.. موعد امتحانات معهد الدراسات البيئية بالخربة جامعة العريش



وأعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات السنوات النهائية لدفعات التخرج ، لاعتمادها قبل 30 أغسطس الجاري لاعلان النتائج للطلاب.



وقال أنه تم الانتهاء من تجهيز الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم توفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق نظام التعليم الهجين الجديد، وأنه قد تم بالفعل تأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية فى ظل هذا النظام.وأوضح النادي، أنه جارى العمل على توفير الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس لمختلف كليات الجامعة حسب احتياجاتها.. حيث يتم حاليا استقبال المتقدمين لوظائف الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، واختيار المناسب منهم لتعيينه وفقا للإعلان الصادر من الجامعة.ولفت ، إلى أنه يجرى توفير الكوادر العلمية لكليتى الطب البشرى والبيطرى بالتنسيق مع جامعة قناة السويس والجامعات الأخرى للاستعداد لبدء الدراسة، حيث تم بالفعل إدراج كلية الطب البيطرى في تنسيق العام الحالي، وسيتم إضافة كلية الطب البشرى العام القادم.اقرأ ايضا: