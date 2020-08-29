استعان بخبير VAR سعودي.. محمود البنا يبرئ نفسه من هدف مروان محسن بلقاء الجونة

كان النادى الأهلي تغلب على الجونة بهدف دون رد أحرزه مروان محسن، وأثار الهدف جدلا تحكيميا، حيث أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمى، عبر الفضائيات أن الهدف سبقه ارتكاب مخالفة من قبل احمد فتحى ضد إسلام محارب، لاعب الجونة، ما كان يستوجب العودة إلى تقنية الفيديو الـ var.









وقال على الطريفي، عبر تسجيل صوتي موجها حديثه إلى الحكم الدولى محمود البنا: "قرارك يا كابتن محمود صحيح بعدم العودة إلى المخالفة التى سبقت تسجيل الهدف لأنه فى لحظة الكرة لم تصل إلى فرصة محققة وعدم العودة للمخالفة أيضا بعد تسجيل مروان محسن، لاعب الأهلي، الهدف قرار سليم أيضا".









و أضاف على الطريفي عبر التسجيل الصوتي: "شيء جيد إنك ما تدخلت فى اللعبة لأنها لم تصل إلى منع فرصة محققة وبالتالى هى فقط هجمة واعدة لفريق الجونة".









واستطرد: "وبحسب البروتوكول المتبع كحكم فيديو أثناء المخالفة لا تستطيع التدخل وبعدها الكرة وصلت إلى الحارس واتجاه الكرة ليس اتجاه هجومى وبالتالى لا يمكنك التدخل كحكم var لأن هذه ليست مرحلة هجومية".









وتابع: "صحيح بالمفهوم العام لدى المحللين أن الهجوم يبدأ من عند الحارس، لكن فنيا وفعليا ليس هجوما وأحيانا صدفة أو حسن حظ أن الحارس يرسل كرة طويلة يتسلمها زميله المهاجم بالفريق ويحرزها هدفا وهذه لا تعتبر مرحلة بناء الهجمة".







