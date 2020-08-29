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ملفات

تغيير 16 قيادة بـ10 محافظات.. شعراوي يصدر حركة محدودة بالتنمية المحلية.. ويؤكد: مستمرون في تصعيد العناصر المميزة ومعاقبة المقصرين.. ويقرر ترقية رئيسي مدينة نقادة بقنا وجرجا بسوهاج إلى سكرتير عام مساعد

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:29 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
  •  وزير التنمية المحلية:
  •  مستمرون في الدفع بالعناصر المتميزة ومحاسبة المقصرين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن
  • خشبة سكرتير عام للقليوبية والفرماوي للشرقية
  • الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات
  • يؤكد على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بجميع المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة


أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى ١٦ قيادة محلية بـ١٠ محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والإسكندرية والشرقية.


وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.


وأكد اللواء محمود شعراوى المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بجميع المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.


وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن الحركة شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، إلى سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء على مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح.


وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا تصعيد المهندس علي يوسف أحمد، رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، إلى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.


وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الحركة شملت أيضًا تعيين كل من اللواء هشام خشبة سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية، والمهندس سعد الفرماوي سكرتيرا عاما لمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الحركة شملت أيضًا نقل ١٢ من رؤساء المدن بالمحافظات لدفع العمل في عدد من الملفات التي تهم المواطن، من بينهم اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان إلى حي مصر القديمة، كما تضمن القرار نقل رئيس مدينة لعمل إداري بديوان عام إحدى المحافظات لتقاعسه في أداء مهام وظيفته في ملفات التصالح والنظافة ومخالفات البناء.


في السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوي، محافظي قنا وسوهاج بتكريم كل من رئيسة مركز ومدينة نقادة ورئيس مركز ومدينة جرجا الذين تم تصعيدهم إلى مناصب قيادية بمحافظتي قنا والقليوبية لتميزهما خلال الفترة الماضية في أداء عملهم، لتشجيع باقي القيادات المحلية على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.
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