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أخبار العالم

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:28 ص
رئيس الامارات يصدر
رئيس الامارات يصدر مرسوما جديد
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سمر صالح
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام بين البلدين.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
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