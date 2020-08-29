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محافظات

فاطمة ابراهيم.. أول امرأة تتولى منصب سكرتير مساعد قنا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن حركة المحليات شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، إلي سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة علي المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلي نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء علي مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلي نسبة تصالح.

وتعد المهندسة فاطمة ابراهيم، رئيس مدينة نقاده، أو قيادة نسائية تتولى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا.

كما كانت أول سيدة فى قنا تتولى رئاسة المنطقة الصناعية بقفط، والتى شغلتها لعدة سنوات قبل أن تتولى منصب رئيس مدينة بمحافظة أسوان.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى ١٦ قيادة محلية ب١٠ محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والاسكندرية والشرقية.

وجه اللواء محمود شعراوي،  محافظي قنا وسوهاج بتكريم كل من رئيسة مركز ومدينة نقادة ورئيس مركز ومدينة جرجا الذين تم تصعيدهم إلي مناصب قيادية بمحافظتي قنا والقليوبية لتميزهما خلال الفترة الماضية في أداء عملهم، لتشجيع باقي القيادات المحلية علي التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الادارة المحلية.


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