كان "سي السيد" ولم يقم بأى شيء في المنزل.. 10 تصريحات لجيهان السادات عن حياتها مع الرئيس الراحل

تحل اليوم 29 أغسطس ذكرى ميلاد جيهان السادات زوجة الرئيس الرئيس الراحل أنور السادات، حيث ولدت جيهان صفوت رؤوف بمحافظة القاهرة لأب مصري يعمل استاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى «جلاديس تشارلز كوتريل».





التقت أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجًا ولديه 3 بنات، وهم رقية وراوية وكاميليا، بالفعل تزوجته في 29 مايو 1949، وذلك قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا. وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما بأنه كان متزوجا من سيدة أخرى قبلها "إقبال ماضي" وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا.





ويرصد "صدى البلد" أهم 10 تصريحات عن حياتها مع الرئيس السادات:





1- شخصية السادات لم تتغير أبدا فهو هادئ الطبع، مستمع أكثر من متكلم، قارئ ومثقف، تفكيره سوي ولديه خبرة كبيرة من قراءاته.

2- فى بداية زواجى بأنور السادات كانت ظروفنا المادية صعبة للغاية بسبب التزاماته تجاه أبنائه.

3- السادات كان "سي السيد" ولم يكن يقوم بأى شيء في المنزل. 4- السادات اصطحبنى يوم 23 يوليو إلى السينما، وعند عودتنا إلى المنزل وجدنا ورقة أمامه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مكتوبا فيها "المشروع يبدأ اليوم" إشارة إلى بدء الثورة.

5- السادات لم يضع السم في قهوة عبد الناصر.. لا أحد كان يعلم مدى حب السادات لعبد الناصر.

6- السادات كان يعلم أنه سيتم اغتياله بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

7- والدتى في البداية كانت متحفظة على زواجى من السادات، بسبب وظيفته ومستواه المادي.

8- والدتها إنجليزية بيضاء البشرة والسادات كان أسمر، وهو أمر كان يضايقها كثيرا.

9- حينما سألت والدتى السادات عن رأيه في رئيس وزراء بريطانيا "آنذاك" ونستون تشرشل، فردَّ الرئيس الراحل قائلًا "حرامي".

10- والدتى رفضت مقابلة السادات مرة أخرى لمدة شهر كامل ولكن الأمر تحول وأصبحت العلاقة بين السادات ووالدتها علاقة صداقة.