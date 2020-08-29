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اقتصاد

لتلبية احتياجات المدينة.. رئيس الجهاز: جار تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع "منافذ الخير" بالشروق

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:54 ص
رئيس جهاز مدينة الشروق
رئيس جهاز مدينة الشروق
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشرق، بأنه جار تشغيل 7  مواقع جديدة بمشروع "منافذ الخير" بمدينة الشروق، لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع الجديدة بين من انطبقت عليهم الشروط والبالغ عددهم 110 متقدمين، وتم اختيار 7 متقدمين رئيسيين بالإضافة إلى 7 احتياطيين، وإتاحة المواقع الجديدة للعارضين بمقابل رمزي.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الأنشطة التي سيتم تشغيلها بالمواقع الجديدة تشمل (خضراوات وفاكهة)، تحقيقًا لرغبات المواطنين في إتاحة هذه الأنشطة لتحقيق التوازن السعري لأهم السلع الغذائية بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أن "منافذ الخير" يعد أول سوق بالمدينة يهدف لتوفير  السلع بأسعار مخفضة، ويهدف لإتاحة فرص عمل وكبديل دائم للباعة الجائلين ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق، لافتًا إلى أن موقع المشروع  بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2 على مساحة (2000م2) ويضم (80) باكية بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية)، بجانب ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2). وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع وفى حال رفع الأسعار، والمغالاة، يتم الاستبعاد، وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ.
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