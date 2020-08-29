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لتأمين أسعارها خلال 3 سنوات قادمة.. وزير التموين: إبرام عقود شراكة واتفاقيات خاصة باللحوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:35 ص
الدكتور على مصيلحى،
الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض من المحاصيل الزراعية الأساسية لأكثر من 6 أشهر قادمة، بالإضافة إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور على مصيلحى، في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالاسكندرية، أن هناك عقود شراكة واتفاقيات خاصة باللحوم مما أمنت سعرها خلال الثلاث سنوات القادمة في الجمهورية، مما أدى لتقليل معدل التضخم خاصة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه جاري التطوير في صناعات الزيوت والسكر، منوها بأن الوزارة أصبح لديها 6 آلاف منفذ توزيع في مختلف المحافظات وهذا تحت مشروع "جمعيتي" حتى يكون هناك شبكة توزيع منتظمة لخدمة المواطنين.

وأوضح مصيلحى، ان وزارة التموين كانت من أوائل الوزارات التي عملت على التحول الرقمي وتسجيل بيانات المواطنين على قاعدة البيانات، وهذا لتسهيل كل الإجراءات التي يقوم بها المواطنين، وانه تم تحديث 600 مكتب على مستوى الجمهورية لمواكبة هذا التطور.

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