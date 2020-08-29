احتجاجات ضد السراج.. متظاهرون ليبيون يغلقون الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس

قام متظاهرون ليبيون، من قصر الخيار اليوم، السبت، بإغلاق الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس قبل انضمامهم للاحتجاجات ضد حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.





ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.





وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقف من التظاهرات في طرابلس.





وقال المحتجون، في بيان قرأ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.



