وجه الشكر لوزير التموين.. السيسي: لم يحدث نقص في السلع الأساسية خلال فترة كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين، قائلًا "شكرا على المجهود المبذول"، مشيرا إلى أنه فى الفترة السابقة لم يحدث أى نقص فى سلعة أساسية على الأقل خلال أزمة كورونا.





وأضاف الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أن سبب عدم وجود أى نقص لأى سلعة أساسية فى مصر خلال أزمة كورونا؛ يرجع إلى مجهودات وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى، وزير التموين.





وأوضح الرئيس أنه في الفترة السابقة لم يحدث تسعير غير دقيق للسلع أو تلاعب فى الأسواق.



