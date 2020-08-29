لارتكابهم مخالفات مالية.. التأديبية تعاقب ٧ مسئولين بالسياحة بالخصم من المرتب

قضت المحكمة بإيقاف كلًا من م. ج. مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس وموظفين بالشئون الإدارية شهرين عن العمل لقيامهم بتحرير محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وضمنوه خلافًا للحقيقة ما يفيد استلامهم المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا اجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الإنتفاع





وتغريم ه. د رئيس قطاع التخطيك والبحوث والتدريب بوزارة السياحة بما يعادل ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتراخيه في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشئون القانونية والوارد بها ما يفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مستغلًا ومشغولًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة ثمانية أشهر على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة





وقضت المحكمة ببراءة كل ص. ج ، كبير أخصائيين قانونيين بالوزارة وأ. م. أخصائي شئون قانونية بعد ثبوت عدم إشتراكهم في المخالفات التي إرتكبها باقي المخالفين





وخصم أجر 30 يومًا من راتب ح. م ، أخصائي شئون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، ورغم اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها لل محل دون سند ودون سداد مقابل الإنتفاع





وخصم أجر 30 يومًا من راتب و. م. سكرتيرة بالشئون القانونية، وتغريم إ. ع. ، مديرة الشئون القانونية بما يعادل مثل أجرها الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها، قامتا بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات



