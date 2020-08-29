قبل طرحها بالمجمعات التموينية.. ضبط ٥٠ طن أرز تمويني مدعم به حشرات سوس

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥٠ طن أرز تموينى مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" .





وتبين اعتزام أمين عهدة (فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة طرحه بالمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



