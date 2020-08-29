في عيد ميلاد باسل الخياط.. فرض موهبته على صناع الدراما.. وانفصل عن هند صبري بسبب الغيرة

يحتفل اليوم الفنان السورى باسل الخياط بعيد ميلاده، وهو يعد من الفنانين الذين قدموا أنفسهم بشكل إيجابى فى الدراما المصرية واستطاع أن يثبت نفسه ويُجبر المنتجين على الاستعانة به فى عدد من الأعمال.





بدأ باسل الخطيب التمثيل منذ أن كان في الثامنة من عمره حيث شارك في مسرح الأطفال، وعندما تقدم لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية دمشق تم رفضه في المرة الأولى ولكن بالعام التالي اللجنة نفسها قبلته، وتخرج بنفس الدفعة مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار وندين تحسين بيك.





وكان الفنان باسل الخياط تزوج مرتين الأول كانت من الفنانة هند صبرى ولكن بعد فترة تم الانفصال أما الزوجة الثانية فكانت من فتاة خارج الوسط الفنى وأنجب منها ولدين.





وكشف باسل الخياط فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب انفصاله عن الفنانة هند صبرى وهى الغيرة والتى كانت سبب انفصالهما بعد ارتباط دام عامين ونصف العام.







