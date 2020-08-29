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محافظات

مستشفى الفشن ببني سويف يسجل صفر كورونا بعد تعافي آخر 5 حالات

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
سجل مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافي آخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.


وشهد مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.


وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن المستشفى يعمل بشكل طبيعي ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن تتم إحالة أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف أو الصدر وفقا للتنسيق.
مستشفى الفشن ببني سويف يسجل صفر كورونا بعد تعافي آخر 5 حالات
مستشفى الفشن ببني سويف يسجل صفر كورونا بعد تعافي آخر 5 حالات
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