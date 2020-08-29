مستشفى الفشن ببني سويف يسجل صفر كورونا بعد تعافي آخر 5 حالات

سجل مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافي آخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.









وشهد مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.







