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فن

فستان الزفاف.. شاهد إنجى خطاب تشعل السوشيال ميديا بالأبيض

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انجى خطاب قائلة: " Bonjour من فاشون شو مصممه الازياء صديقتي ساره Wedding dress ".

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يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
فستان الزفاف.. شاهد إنجى خطاب تشعل السوشيال ميديا بالأبيض
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