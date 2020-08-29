AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مشاجرة بين الصلعة والجمبري.. مقتل بائعة سمك بطلق نارى في الدقهلية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقيت سيدة مصرعها إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية بين مسلحين بالدقهلية.


ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز المنزلة يفيد بمصرع منال محمد أبو الفرح، ٥٣ عاما، مقيمة العزيزة، بائعة أسماك، إثر تعرضها لطلق ناري ناتج عن مشاجرة بين مسلحين.


ونشبت مشاجرة  بسبب المخدرات بين كل من "محمد. ا"، وشهرته "الصلعة"، و"نسيم. ع. ا"، وشهرته "الجمبري"، و"حمادة. ح. ا"، وهو من أصاب السيدة التى كانت تبيع السمك بطلق نارى ونقلها للمستشفى وفر هاربا.


فيما تكثف مباحث الدقهلية جهودها للقبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالخرطوش.. مصرع سيدة وإصابة ٣ آخرين فى حفل زفاف بالدقهلية

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الأحد 9-8-2020

مصرع مهندس بالدقهلية طعنه طليق شقيقته بسكين لخلافات بينهما

من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

عامل يقتل شقيقه بطلقة خاطئة في مشاجرة بـ بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

بعد واقعة التنمر.. الجمهور يطارد مدحت العدل

احذر..ارتداء الكمامة بهذا الشكل يزيد من الإصابة بكورونا

استأصلا ثدي مريضة بالخطأ.. الإدارية العليا تعزل طبيبين كبيرين بمستشفى المطرية

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 29-8-2020

تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة كأس الدرع الإنجليزية

حكم توزيع ثمن العقيقة بدلا من الذبح.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان