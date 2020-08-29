مشاجرة بين الصلعة والجمبري.. مقتل بائعة سمك بطلق نارى في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية بين مسلحين بالدقهلية







ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز المنزلة يفيد بمصرع منال محمد أبو الفرح، ٥٣ عاما، مقيمة العزيزة، بائعة أسماك، إثر تعرضها لطلق ناري ناتج عن مشاجرة بين مسلحين.







ونشبت مشاجرة بسبب المخدرات بين كل من "محمد. ا"، وشهرته "الصلعة"، و"نسيم. ع. ا"، وشهرته "الجمبري"، و"حمادة. ح. ا"، وهو من أصاب السيدة التى كانت تبيع السمك بطلق نارى ونقلها للمستشفى وفر هاربا.







فيما تكثف مباحث الدقهلية جهودها للقبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.