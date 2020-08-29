السيسي: لن أسمح بغياب الدولة مرة أخرى عن مشروعات التطوير ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان من المفترض أن يكون إجمالي عدد سكان الإسكندرية، مليونا ونصف المليون.





وأضاف السيسي، في كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه يتم تدشين منطقة في سيدى كرير تأخذ 20 كم على البحر، وعمق 10 كم، مؤكدًا "ننشئ إسكندرية جديدة".





وأشار الرئيس إلى أن الدولة فى حال غيابها مرة أخرى سيتم تأجيل مشروعات التطوير 100 سنة، متابعا "مش هقبل بده ولو أنتم مش عايزنى ابقى موجود هنا معنديش مشكلة، فأنا لن أتواجد فى مكان إلا أن يكون فيه إصلاح، وأتمسك به؛ بما يرضى الله، والله غالب على أمره".





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.



