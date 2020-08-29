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فن

شاركت مع كاظم الساهر بمسلسل المسافر.. معلومات عن آسيا كمال بعد إصابتها بكورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن إصابة الفنانة آسيا كمال بفيروس كورونا.

وقال نقيب الفنانين إن الفحص الطبي أظهر إصابتها، وقدَّمت آسيا كمال العديد من الأدوار في التلفزيون والمسرح العراقيَّين، ونقطة التحول في مسيرتها كانت بعد مشاركتها بمسلسل المسافر مع كاظم الساهر عام 1993.

ولدت آسيا كمال، لعائلة كردية والدها كان عضوا في حزب العمال الكردي ووالدتها عملت ماكيرة في مؤسسة السينما والمسرح.

تزوجت للمرة الأولى من المخرج فلاح زكي رزقت منه بولدين عمر وعبد الله لكنهما انفصلا تزوجت بعدها من المخرج والكاتب باسل الشبيب.
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