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برلمان

برلماني: مصر تنتصر للدستور والقانون حتى في القبض على الإرهابي محمود عزت

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:58 م
المرشد المؤقت محمود
المرشد المؤقت محمود عزت
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فريدة محمد
أعتبر النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب نجاح وزارة الداخلية القبض على القيادي الاخواني الهارب  محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية، في احدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة بمثابة انتصار كبير للأجهزة الأمنية المصرية على القيادات الارهابية التى توهمت انها قادرة على ارهاب المصريين من وهم داخل الجحور.

وقال "إسماعيل"، فى بيان أصدره اليوم، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة مؤسسات بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معانٍ، موجها تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع الاجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة على الالتزام التام من الاجهزة الأمنية فى الانتصار للدستور والقانون حتى مع مواجهتها مع اخطر العناصر الارهابية مؤكدا ان ذلك الامر تجلى فى استئذان النيابة العامة باقتحام مكان اختباء محمود عزت لتعطى مصر رسالة للعالم كله انها اصبحت دولة مؤسسات تعلى الدستور والقانون حتى وهى تحارب وحدها الارهاب نيابة عن العالم كله.

وتوقع النائب محمد اسماعيل اقتراب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية بعد تساقط الغالبية العظمى من قياداتها الارهابية والتنظيمية والتى كانت تخطط وتحرك شبابها المغيب فى القيام بالعديد من عملياتهم الارهابية القذرة والخسيسة ضد المؤسسات المصرية والشعب المصرى وكانت الأجهزة الأمنية قد القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس 

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
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