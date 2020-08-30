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برلمان

برلمانى: نستطيع الحكم على عودة زيادة الإصابات بكورونا في مصر بعد 10 أيام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن لا يمكن الحكم على عودة زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد تفاوتها بين الإرتفاع والإنخفاض خلال الأيام الماضية، إلا بعد مرور أسبوع أو 10 أيام.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان المواطنين بدأوا يشعرون بأن فيروس كورونا انتهى، قائلا: "الناس قلبها جمد وحسوا ان الفيروس خلص".

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: "لابد ان يتبع المواطنين الإجراءات الإحترازية اللازمة ، وليس من الضرورى ان تفرض الحكومة حظر التجول على المواطنين لحصار فيروس كورونا ، لأننا سنتضرر من فرض حظر التجول".

وطالب المواطنين بعدم التراخى فى اتباع الإجراءات الوقائية حتى لا يزيد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مرة اخرى.
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