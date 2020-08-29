AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

‏البعثة الأممية: قلقون من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:26 م
قلقون من استخدام
قلقون من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس
Advertisements
سمر صالح
‏أعربت البعثة الأممية فى ليبيا عن قلقها من فرط استخدام القوة ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.


وقام متظاهرون ليبيون من منطقة قصر الخيار بإغلاق الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس قبل انضمامهم للاحتجاجات ضد حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.


ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.


وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقفه من التظاهرات في طرابلس.


وقال المحتجون، في بيان قرئ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميليشيات السراج تشن حملة اعتقالات واسعة ضد منظمي تظاهرات طرابلس

النائب العام الليبي يصدر قرارا باعتقال 17 مسئولا تابعين لحكومة الوفاق

تضامن مع المظاهرات ضد حكومة الوفاق.. اعتصام في مصراتة لدعم وزير الداخلية بعد قرار توقيفه

احتجاجات ضد السراج.. متظاهرون ليبيون يغلقون الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في ليبيا

ترشيحاتنا

لن نعطي إنذارات أخرى..السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

أب إيراني يقطع رأس ابنته وعقوبته المخففة تثير جدلا.. تفاصيل

خطير جدا.. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية.. فيديو

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان