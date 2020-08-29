‏البعثة الأممية: قلقون من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس

‏أعربت البعثة الأممية فى ليبيا عن قلقها من فرط استخدام القوة ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.









وقام متظاهرون ليبيون من منطقة قصر الخيار بإغلاق الطريق الساحلي بين مصراتة وطرابلس قبل انضمامهم للاحتجاجات ضد حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.









ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.









وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقفه من التظاهرات في طرابلس.









وقال المحتجون، في بيان قرئ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.