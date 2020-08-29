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أخبار العالم

صحيفة: قتال دامي في لبنان يهدد بمزيد من الاضطرابات الطائفية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:12 م
ضحايا معارك اقتتال
ضحايا معارك اقتتال في لبنان
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على صالح
حذرت صحيفة آراب نيوز من نشوب معارك دامية بين الطوائف في لبنان نتيجة الأحداث المتصاعدة والانهيار الاقتصادي والفساد الذي تغط فيه الدولة وما أعقبه من تداعيات سلبية بانفجار مرفأ لبنان في 4 أغسطس.

وتشير الصحيفة إلى أن معركة دامية بين مجموعتين طائفيتين لبنانيتين رئيسيتين أثارت مخاوف من مزيد من العنف مع دفع البلاد إلى نقطة الانهيار بسبب الفساد المالي والتوترات السياسية.

وقُتل شخصان - صبي لبناني سني يبلغ من العمر 13 عامًا ورجل سوري - في منطقة خلدة جنوب العاصمة في تبادل لإطلاق النار ليل الخميس، واستخدمت رشاشات وقذائف صاروخية في القتال حسب شهود عيان قالوا إنه استمر أربع ساعات.

واتهمت قبيلة سنية ينتمي إليها الصبي أعضاء في جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بفتح النار.

وقال الجيش اللبناني، الذي انتشر بكثافة في المنطقة يوم الجمعة، إن المشكلة تفاقمت من خلاف حول ملصق رفعه الشيعة.

وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 31 أغسطس موعدا لمشاورات برلمانية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لحكومة حسان دياب.

وقالت مصادر مقربة من القادة السابقين لعرب نيوز: "هناك قرار بعدم إعطاء الرئيس عون سلطة سياسية وعلينا الانتظار لنرى من سيرد على دعوة عون للمشاورات يوم الاثنين في ظل الخلاف السياسي الكبير معه". 

وقال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "بعد تأخير في الدعوة للتشاور وخرق اتفاق الطائف ، يبدو أن بعض القوى السياسية تدرس بالفعل دستورًا جديدًا ، والبعض يطالب به بصوت عالٍ".
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