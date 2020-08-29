الرئيس السيسي: إضافة علوم جديدة للجامعات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى أنه كان يقول دائمًا: "دوروا على الرابط ده".









وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "جامعتنا بتخرج عشرات الآلاف من الخريجين، ولكن ليس كلهم لهم علاقة بسوق العمل"، موضحًا أن الدولة عملت على أن تدخل كل العلوم الجديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.









وأضاف: "إحنا بندرس حاجات كتير جدا ملهاش سوق في مصر، ولا يجب أن نخاف من الجديد، ولكن هذا يرجع أيضًا لإمكانيات وقدرات الطلاب".









وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك أكثر من 20 ألف طالب مصري يتلقون تعليمهم خارج البلاد، وسأله الرئيس: "قولي بيتكلفوا كام عشان الناس تسمع"، ورد الوزير قائلا: "ما يقرب من 20 مليار جنيه تصرف على التعليم بالخارج من قبل أبنائنا".









وأكد وزير التعليم أن الدولة كانت تعتقد أن طلابها ممن يتلقون التعليم بالخارج سيعودون مرة أخرى، ولكن يتأثرون بالبيئة التي يعيشون فيها ولا يعودون مرة اخرى، معقبًا: "اللي يروح مبيرجعش".



