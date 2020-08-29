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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:24 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بإطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبًيا لتقديم الخدمات للمواطنين موجها تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفضل الاول فى هذا الملف.

كما وجه "زين الدين" التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة على النجاح الكبير الذى تحقق فى ملف خدمات " مصر الرقمية " مؤكدا على ضرورة وضع خطط تنفيذية وببرامج وتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذا المشروع القومى الكبير.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قال فيها إن تقديم خدمات حكومية مرقمنة للمواطن يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة بناء مصر الرقمية وأن الوزارة ستبدأ في إطلاق 3 حزم من الخدمات أولاها رقمنة خدمات مكاتب التوثيق بالإضافة إلى خدمة التموين وخدمة تجديد التراخيص سواء تراخيص المركبات أو القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وطالب النائب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التوسع فى هذا الاتجاه ليشمل جميع الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين تنفيذا للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان نجاح الحكومة فى الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الملف تحديدًا يقضى نهائيًا على جميع اوجه الفساد المالى والادارى والرشوة لأنه يمنع نهائيا التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.

كما طالب بسرعة تطبيق التحول الرقمى فى خدمات الحصول على تراخيص السيارات وتملك الاراضى لمختلف الأغراض خاصة الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها وجميع الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الاخرى.

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