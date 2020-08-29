السفارة الأمريكية تؤكد دعمها لسيادة القانون في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم السبت دعمها لسيادة القانون وللشراكة الوثيقة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.





ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، اليوم السبت؛ احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.





وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقف من التظاهرات في طرابلس.





وقال المحتجون، في بيان قرأ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.