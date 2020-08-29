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محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على الأسواق بالمنيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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أيمن رياض

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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 وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

 

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت بين؛ عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية بدون ترخيص، وقضايا تموينية أخرى متنوعة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.

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