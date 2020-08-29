تحرير 23 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على الأسواق بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت بين؛ عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية بدون ترخيص، وقضايا تموينية أخرى متنوعة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.