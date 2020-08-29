تحرير 122 محضر إشغال وفض سوق عشوائي في حملة بأبو قرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات.
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جاء ذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من أجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه تم خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.