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محافظات

تحرير 122 محضر إشغال وفض سوق عشوائي في حملة بأبو قرقاص

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات.

جاء ذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من أجل الارتقاء بالمجتمع.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه تم خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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