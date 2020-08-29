تحرير 122 محضر إشغال وفض سوق عشوائي في حملة بأبو قرقاص

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بالفيديو كونفرانس.. عمليات الوزراء تشيد بإمكانيات محافظة المنيا في معالجة الأزمات



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه تم خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.